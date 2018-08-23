أكد المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، أن هندسة كهرباء مدينة الطور، أخطرت مركز العمليات بالوحدة المحلية أعتزامها فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية لمحولات شبكة الكهرباء بالمدينة، وذلك يوم السبت المقبل، 25 أغسطس الجاري، في الفترة من 9.5 صباحًا و حتى 1 ظهرًا.

وأضاف رئيس مدينة الطور، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هم منطقة الفيروز بالكامل ومصنع "جهينة"، موضحًا أن فصل الكهرباء سيجرى بنظام التتابع لتقليل فترات الانقطاع.

وطالب "المواطنين" بفصل جميع الأجهزة الكهربائية، خلال هذه الفترة للحفاظ عليها.