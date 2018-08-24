محافظ البحر الأحمر يناقش خطة مكافحة التلوث البترولي

ناقش اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الخميس، بديوان عام المحافظة، الرؤية المستقبلية لمكافحة التلوث البترولي بالبحر الأحمر، ووضع آلية لاحتواء التسرب البترولي الذي تتسبب فيه بعض الشركات، فور حدوثه لمنع تلوث البحر.

واستعرض قطاع محميات البحر الأحمر ومركز مكافحة التلوث البحري (شركة بتروسيف) بالغردقة، خلال الاجتماع، حوداث التلوث البترولي خلال الأعوام السابقة والشركات المتسببة فيه، مع الغرامات الموقعة عليها من وزارة البيئة.

وأوضح المحافظ أن هذه الآلية تبدأ في العمل بالإبلاغ الفوري فور حدوث التسرب لتتم محاصرته وإزالة بقعة الزيت، لمنعها من الوصول إلى الشواطئ وإحداث تلوث كبير.

وشدد عبدالله على قطاع محميات البحر الأحمر بتواجد مركب خدمة مع وجود معدات شركة "بتروسيف"، بصفة دائمة، لاحتواء أي تلوث بترولي ومكافحته داخل البحر على وجه السرعة، مع تكليف اللجان الجغرافية بتجهيز المعدات الخاصة بمكافحة التلوث.

وأشار إلى أهمية احتواء أي تسرب بترولي بسرعة، حيث يكلف مكافحة هذا التلوث الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، لما يسببه من آثار ضارة على المستوى الصحي والاقتصادي والسياحي بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، والقبطان جمال الحلو مدير مركز مكافحة التلوث البحري "شركة بتروسيف"، والمهندسة نانسي السيد مسؤولة مكافحة التلوث بالشركة.