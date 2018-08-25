قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن حي جاردن سيتي الجديد، والمقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون على الطراز المعماري الفرنسي، على أن تصل مساحته إلى 1000 فدان.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إن الحي سيضم 2000 وحدة سكنية، ومحلات تجارية ذات سمعة عالية، بالإضافة لفندق خمس نجوم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ المشروع.

ووصف متحدث الإسكان، معدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ"إنجاز يقارب الإعجاز"، مؤكدًا أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من كافة المشاريع الخاصة بالمدينة الجديدة.