استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة حج أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وذلك بعد أداء مناسك الحج تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت مصادر بالمطار، لـ"الوطن"، أن البعثة التي تضم ألف من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأهالي شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بقرية الروضة بمدينة بئر العبد، وصلوا على متن 3 رحلات جوية تابعة للخطوط السعودية.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، كان وجه الدعوة لـ1000 من أسر الشهداء والمصابين لأداء مناسك الحج لهذا العام.