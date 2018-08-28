أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أهمية تناول قضية التنوع والتلوث في البحر المتوسط، وبحث إمكانية الاستثمار والاستخدام الأمثل للمياه الصالحة للاستخدام للحفاظ عليها، وبحث إمكانية إعادة استخدامها في الزراعة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد انتهاء الاجتماع التشاوري للجنة المصغرة من لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بمقر مجلس النواب المصري، اليوم، لوضع أجندة عمل الاجتماع المقبل، بحضور الدكتور محمد أبو ستة، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالاتحاد من أجل المتوسط، وشتيفن شناخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال "أباظة"، إنه جرى الاتفاق في الاجتماع التشاوري، على النقاط الأساسية في خطة العمل المقترحة للاجتماع الموسع للجنة الطاقة والبيئة، والمقترح عقده في برشلونة، وفي مقدمتها قضية التلوث في البحر المتوسط، مؤكدا أن اللجنة تطلع إلى عقد اجتماع موسع لها تستضيفها مدينة برشلونة لاستكمال مناقشة جدول أعمالها، وفي حال تعذر ذلك سيتم الدعوة إلى عقد اجتماع آخر للجنة المصغرة وذلك للحفاظ على استمرارية عملها ومتابعة الملفات والقضايا الهامة.