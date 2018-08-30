ذكرت مصادر بديوان عام محافظة كفر الشيخ أن المحافظ اللواء السيد نصر، أبلغ بانتهاء توليه حقيبة المحافظة مساء أمس، مشيرة إلى تلقيه اتصالا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قدم خلاله الشكر له على مجهوداته خلال الفترة السابقة.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن نصر غادر المحافظة صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى تواتر أنباء عن تكليف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط الحالي لتولي محافظة كفر الشيخ.

فيما سادت حالة من الارتباك داخل ديوان عام المحافظة، مساء أمس، عقب التأكد من رحيله، وقبل هذه الأنباء عقد المحافظ، أمس، عددا من الاجتماعات أبرزها لقاؤه مع المهندس خالد الجبالي، مدير فرع هيئة الاستثمار، وممثلي الشركة الاستثمارية المنفذة لمشروع إنشاء مصنع سخا للألبان باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه لتوفير 7 آلاف فرصة عمل والتنفيذ خلال عام.

كان مصدر مطلع أكد لـ"الوطن" الاستقرار على أسماء عدة في حركة المحافظين، ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين القانونية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.