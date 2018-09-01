ظهر الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، بمقشة و"جاروف ومساحة" وصندوق قمامة ونباتات للزينة، خلال حلقة اليوم من برنامجه، المذاع عبر فضائية "النهار"، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحافظ الإسكندرية الجديد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وهو ينظف جامعة الإسكندرية.

وقال القرموطي: "على المحافظين أن يعملوا على تنظيف الفساد بدلًا من تنظيف الأرصفة، صحيح أنها جزء من مهتمهم لكن تنظيف الفساد أهم".

وأضاف: "مش عايزينهم دلوقتي يشتغلوا، وبعد شهرين يُضبطوا في قضية فساد، مش عاوزين بعد شهرين الشوارع تبقى متبهدلة ومش نضيفة".