قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، باستقبال أحد أفواج الحج البري على الخط الملاحي "نويبع - العقبة" حيث تم رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري الذي يشهد عودة أفواج الحج البري خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات "سينا وبرنسيسة وآيلة" ومن خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وقال الدكتور هشام عرفات، إنه تم نقل 10 الآف حاج منذ بدء رحلات العودة للحج البري وحتى 1 سبتمبر الحالي مشيرا إلى أنه خلال موسم الحج هذا العام تم فتح غرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء يسري الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى واللواء بحري عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية واللواء صبري وزيري رئيس مجلس مدينة نويبع وكافة أعضاء المجتمع المينائي لمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام.

كما قامت إدارة الجوازات بتوفير فاكس على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات على متن العبارة خلال رحلة العودة واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش للتيسير على الحجاج والعمل على سرعة خروجهم من الميناء، بالإضافة إلى تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وتوفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.

وقامت إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير أتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء فيما تستعد إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير سيارتان إسعاف مجهزة داخل الميناء مع تواجد عدد من الأطباء بصفة مستمرة خلال رحلات العودة.