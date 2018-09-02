شكا والد الشهيد أحمد عبده الشربيني محمد علام، من تنفيذ سلطات محافظة الدقهلية، قرار المحافظ السابق، بإطلاق اسم نجله الشهيد على المعهد الأزهري الموجود بقريته.

وأضاف والد الشهيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه ذهب للمنطقة الأزهرية ولم يهتم أحد بتنفيذ قرار المحافظ بإطلاق اسم نجله على المعهد.

وبكى والد الشهيد بسبب تجاهل المسؤولين له، وعدم استجابتهم له، واعتزام مسؤولي الأزهر الشريف بإزالة اللافتة، التي تم وضعها على المعهد وفيها صورة الشهيد.

وتابع: "لحد دلوقتي محدش سأل فينا من 3 سنين 12/4/2015 وروحنا للمحافظ ومحدش خلانا نخش".