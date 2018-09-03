رئيس "شؤون البيئة": الحكومة تمنح قروضا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها

قال الدكتور محمد صلاح الدين، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الحكومة تمنح قروض للمصانع بالقطاعات الملوثة للبيئة لتوفيق أوضاعها وفقًا للنظم البيئية، موضحًا أن الوزارة تتخذ اجراءات قانونية ضد المصانع التي لا تتوافق مع النظم البيئية.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN "، أن وزارة البيئة تمنع تشييد مصانع لصناعات كبرى في المناطق السكنية، وتشترط أن تكون في مناطق صناعية معتمدة.

وأشار إلى أن بداية السحابة السوداء في مصر كانت خلال التسعينات وكان السبب الأول في ظهورها هو إقدام الفلاحين على حرق قش الأرز، مضيفًا: "تعاقدنا مع 3 شركات لجمع قش الأرز ووقف الحرق المكشوف لمواجهة السحابة السوداء".