أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة بالدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من نيابة جنوب المنصورة الكلية لتحديد المسؤولية التأديبية قِبل المتهم والذي يعمل بمديرية المساحة بالدقهلية، لتحريره خطابا على خلاف الحقيقة متضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 لا تدخل ضمن الأطيان التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ما ترتب عليه صدور ترخيص هدم وبناء لصالح مواطن على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه ونصف.

وباشرت نيابة المنصورة، القسم الخامس، تحقيقاتها في القضية رقم 2 لسنة 2018 بمعرفة مروة صقر وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار حامد فرحات مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حرر خطابا لمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية تتضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 والمشهر عقدها برقم 1054 في 13/6/1995 لا تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعي ناحية مركز قولنجيل سابقا وحاليا بندر المنصورة، ما ترتب عليه استيلاء أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بالمبلغ المشار إليه، وصدور ترخيص للهدم والبناء عليها، إذ ثبت من التحقيقات أن هذه القطعة مملوكة للدولة ومثبتة بسجل 8 أملاك دولة بناءً على قرار المحافظ الصادر بتاريخ 31/12/2007 والخاص بأن جميع الفراغات والمساكن الشعبية في تلك المنطقة أملاك دولة.

ووردت للنيابة تحريات الرقابة الإدارية والمنتهية إلى ثبوت التحريات قبل المتهم وتحريره الخطاب المشار اليه سلفا دون التأكد من رقم القطعة المساحية الأصلية ودون الرجوع للشهر العقاري أو مكتب المسطحات بمديرية المساحة.

وبناءً على ما تقدم واجهت النيابة المتهم بالمسؤولية حيال تلك المخالفة، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.