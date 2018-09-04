كرمت وفاء عبد الله المدير التنفيذي لمديرية التربية والتعليم، ماجدة موسى موجه عام الصحافة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الفائزين بمسابقة الرسم الصحفي والكاريكاتير على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتم تكريم كل من ملك محمد حافظ الثاني على مستوى الجمهورية بفن الكاريكاتير الصحفي، من إدارة دسوق، وفاتن عبدالرحمن ثاني على مستوى الجمهورية بفن المقال الصحفي من إدارة دسوق، وألفت البرعي ثالث الجمهورية بمسابقة الكاريكاتير الصحفي من إدارة دسوق التعليمية، وسالي السعودي تابعة لإدارة فوه التعليمية، ومنى الزهيري من تابعة لإدارة الرياض وهمت داود من إدارة كفر الشيخ التعليمية، وقامت موجهة هام الصحافة بإعطاء شهادات تقدير للفائزين

ونظم الاحتفال داليا شحاتة عليبة، الموجهة الأول المركزي للصحافة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وسمير السبكي موجه صحافة بإدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد عبداللطيف موجهة صحافة إدارة غرب كفر الشيخ، ورباب السيد محمد موجه عام الصحافة بإدارة شرق كفر الشيخ.

وقالت ماجدة موسى موجه عام الصحافة، إن تكريم الفائزين من الطلاب بفنون العمل الصحفي المدرسي يشعرنا بالفخر دائما، فهم مواهب المستقبل، وهم صحفي مصر بالمستقبل ورسامي مصر بالمستقبل، خاصة أن تلك المسابقات أخرجت مواهب الطلاب المدفونة، ولن نتوانى في تقديم كل الدعم للطلاب، مضيفة أن الدكتورة بثينة كشك وكيلة الوزارة توفر كل الدعم للطلاب وتنمية المواهب، ولا تتوانى في توفير كل شيء من أجل رعاية الطلاب، وأن مهنة الصحافة مهنة عظيمة، والكلمة قادرة على تغير مفهوم وفكر كامل، وهي من أعظم المهن.

وقالت داليا عليبة، منظمة الاحتفال وموجه عام الصحافة المركزي، قمنا بتنظيم الاحتفال والمعرض على مدار أسبوعين من أجل خروجه للنور وتكريم أبنائنا الفائزين بفنون الصحافة المدرسية المختلفة، وذلك لتخريج جيل من صحفي مصر الموهوبين بمختلف الفنون المدرسية المختلفة.