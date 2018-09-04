تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط 4200 متهم هارب من أحكام جنائية، وتحصيل 254644 جنيها غرامات فورية، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير مباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية في مجال تنفيذ الأحكام.

حرر 10 أحكام جنائية و1614 حكما في جنح الحبس الجزئي والمستأنف و2470 حكما في الغرامات، و106 أحكام في مخالفات وبلغ إجمالي الأحكام 4200 حكم، وإجمالي المبالغ المتحصلة 254644 جنيها.

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.