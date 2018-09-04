ضبط صيدلية تزاول نشاطها رغم إلغاء رخصتها في المنيا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمركز مغاغة بالمنيا، إحد الصيدليات الخاصة التي تزاول نشاطها رغم صدور قرار إلغاء بالرخصة، وتم ضبط كمية من أدوية الجدول وأصناف أخرى مجهولة المصدر وعينات طبية مجانية معدة للبيع وأدوية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة مغاغة الصحية بقرية قفادة للوقوف على تراخيص العمل بتلك المنشآت والأدوية والمستلزمات الطبية المعروضة بها.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية من أجل إحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية والصيدليات الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.