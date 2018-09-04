قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الانفتاح على الدول العظمى واحدة من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق مصر، مشيرًا إلى أنه يحقق الكثير من المنافع للدول العربية والإفريقية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن انفتاح مصر وتعدد علاقاتها مع الصين وروسيا وإنجلترا وفرنسا لا يعجب أمريكا.

وتابع: "لا نتعامل بمنطق جمهوريات الموز، ونسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، وهذا يزعج أمريكا، ويجعلها تبعث برسائل ليست كلها إيجابية، لأنها في حاجة إلى دولة بالإقليم لكي تؤكد أدوارًا معينة".