حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، 6 محاضر تموينية مخالفة لأصحاب محلات الجزارة، وذلك خلال حملة تموينية وتفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الإدارة البيطرية والتموين بقرى منبال وسيلة الغربية للوقوف على مدى الالتزام بذبح رؤوس الماشية داخل "السلخانة".

قال اللواء ناصر فتحي، رئيس المركز، إن حملات التفتيش يجرى تنظيمها بصفة دورية، على مستوى المركز والقرى التابعة له لضبط الأسواق والأسعار والوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

كما شنت الوحدة المحلية لقريتي "بردنوها ومنبال" بالتعاون مع قسم المخلفات الصلبة، وقسم البيئة وقسم الإشغالات بحملة نظافة مكبرة لرفع كافة مخلفات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.