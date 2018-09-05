أعلن أيمن عبدالموجود رئيس البعثة الرسمية لحج للتضامن الاجتماعي، يعن وصول 1051 حاجا من المدينة المنورة إلى أرض الوطن، غدا الخميس، من حجاج محافظات سوهاج وقنا والأقصر، مضيفا أنه تتم متابعة حالتين بالمستشفيات تتلقى العلاج اللازم لها، ويتم التأكد من تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة.

وأضاف عبدالموجود أنه سيتم غدا أيضا تفويج آخر أفواج حج الجمعيات ويضم 787 حاجا، من مكة للمدينة، يمثلون حجاج بني سويف وأسيوط والمنيا اقتصادي.

وأوضح عبدالموجود أنه بذلك ينتهي عمل البعثة في مكة بعد مغادرة جميع الحجاج مكة المكرمة، ويتبقى في المدينة 3373 حاجا سيتم عودتهم لمصر على أفواج من مطار المدينة حتى 10 سبتمبر.

هذا وكان عبدالموجود قد أعلن أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات 7 حالات لحجاج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والقاهرة.

وأكد عبدالموجود أن غرفة عمليات البعثة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج، مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالي الحجيج لأرض الوطن، مع استمرار تلقي مقترحات وشكاوى الحجيج على الرقم (00966563593425)، لحين عودة جميعهم الحجا إلى أرض الوطن.