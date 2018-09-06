أظهر استطلاع للرأي حول المخاوف الكبرى التي تتملك الشعب الألماني أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أكبر مصدر قلق لدى الألمان.

وأجاب 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع السنوي الذي تجريه شركة تأمين ألمانية، أن سياسات ترامب تتصدر عوامل الخوف لدى الشعب الألماني، بعد أن كان الإرهاب يحتل الصدارة العام الماضي.

وقالت بريجيت رومستدت المديرة في معهد استطلاعات أن "أكثر من ثلث الألمان لديهم مخاوف هائلة بأن سياسات دونالد ترامب تجعل العالم مكانا أكثر خطورة".

مصدر القلق الثاني لدى الألمان كان الهجرات الجماعية "سمّاها 63 بالمئة"، يليها في المركز الثالث التوترات الاجتماعية الناتجة عن الهجرة "أيضا بـ63 بالمئة"، وفق الاستطلاع الذي شمل كل المناطق الألمانية.

وكانت نسبة القلق من تأثير مليون مهاجر ولاجىء تدفقوا الى المانيا في السنوات الاخيرة أكثر في المانيا الشرقية الشيوعية سابقا والجنوب المحافظ منها في بقية المناطق.

ويجرى مركز "انفوسنتر" التابع لشركة التأمين "آر+في" الاستطلاع حول "مخاوف الشعب الألماني" سنويا منذ نحو ربع قرن، حيث يتم سؤال المشاركين حول أكثر ما يخيفهم في قضايا السياسة والاقتصاد والبيئة وقضايا شخصية.

وقال الخبير في العلوم السياسية مانفريد شميدت إن "سياسة ترامب - أميركا أولا المتهورة وموقفه العدائي من الاتفاقات الدولية وموقفه الذي لا يقل عدائية تجاه التجارة والأمن بما في ذلك ضد حلفائه يخيف غالبية الألمان".

وأضاف الباحث في جامعة روبريشت-كارلس في هايدلبيرغ الذي يقدم المشورة لمركز انفوسنتر أن ما "يدعم هذا التوجه هجمات ترامب ضد المانيا".