ترامب يوضح حقيقة توجيهه أوامر باغتيال الرئيس الأسد

لم يتأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا في الرد على الصحفي الأمريكي بوب وودرود، الذي قال في كتابه الذي سيصدر قريبا، أن ترامب طلب من وزير الدفاع جميس ماتيس، اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد عام 2017.

وغرد ترامب على تويتر قائلا: "إن ما ذكره وودورد في كتابه (الخوف) سبق أن تم نفيه من قبل وزير الدفاع ماتيس، ورئيس هيئة الأركان الجنرال جون كيلي، ووصف الرئيس الأمريكي كل ما جاء في الكتاب بأنه مجرد احتيال وخداع لعامة الشعب"، متسائلا عن سر توقيت نشر الكتاب.

وبحسب "سكاي نيوز" يصور الكتاب الذي كتبه الصحفي بوب وودورد، ويحمل اسم (الخوف) كبار معاوني ترامب على أنهم لا يأبهون أحيانا بتعليماته، للحد مما يرونه سلوكه "المدمر والخطير"، ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء مقتطفات من الكتاب .

ونقلت "رويترز" عن الكتاب أن ترامب أبلغ وزير دفاعه جيم ماتيس أنه يريد اغتيال الأسد، بعدما شن الرئيس السوري هجوما كيماويا على المدنيين في أبريل من عام 2017، وأبلغ ماتيس ترامب بأنه "سيفعل ذلك على الفور"، لكنه أعد بدلا من ذلك خطة لتوجيه ضربة جوية محدودة لم تهدد الأسد شخصيا.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?