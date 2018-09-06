التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، سبعة نقباء يمثلون القطاع الطبي في مصر وهم نقيب العلميين، والأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وأطباء العلاج الطبيعي والتمريض، وتناول اللقاء كل القضايا المتعلقة بالمنظومة الطبية والمشكلات، التي تواجه مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة.

وأوضحت نقابة المهن العلمية، في بيان، أن اللقاء كان وديا ومثمرا، على اعتبار أنه اللقاء الأول من نوعه لبحث مشكلات الخدمة الطبية، وسوف تتبعه لقاءات أكثر تفصيلا مع كل نقابة على حدة، وقدمت كل نقابة طلباتها إلى الوزارة وسيتضمن اللقاء المقبل مزيدا من الدراسة بشأن هذه الطلبات.