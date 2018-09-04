محافظ الفيوم يشدد على الاستخدام الأمثل لإمكانات وأدوات المدارس

شدد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، على الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات المتاحة والأدوات بالمدارس، وإصلاح كل المرافق داخل المنشآت التعليمية من صيانة لدورات المياه، وحنفيات الحريق، والتأكد من جاهزيتها، وكوابل التليفونات، والإنترنت استعداداً للنظام الدراسي الجديد.

كما شدد خلال جولة مفاجئة لمدرستي البارودية الابتدائية، بإدارة غرب التعليمية، وأحمد زكي لطيف الإعدادية بإدارة شرق الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على صيانة المقاعد، واستكمال زجاج الشبابيك الناقص، وأعمال الدهانات، وإزالة كل الكتابات والملصقات غير المناسبة من على الحوائط والأسوار، مع تجميلها بكتابات تعبيرية للحث على النظافة والاهتمام بالتعليم والتمسك بالقيم السامية.

كما وجه المحافظ، بتنظيم الندوات التوعوية لأعضاء هيئات التدريس والتلاميذ بالتنسيق بين التربية والتعليم والجهات المختلفة، للإرتقاء بمستوى الأداء والإتقان في العمل وحب الوطن.

وتفقد محافظ الفيوم، خلال جولته المفاجئة، عدداً من الفصول وغرف الحاسب الآلي والأنشطة، ورياض الأطفال، ودورات المياه، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجميل، والاهتمام بالنظافة وتوفير سلال جمع المهملات.

والتقى محافظ الفيوم، خلال الزيارة، بعدد من المعلمين والمعلمات بالمدرستين، وطالبهم بالجد والاجتهاد وإعمال العقل والضمير الحي، والعمل بروح الفريق الواحد، وبث روح التعاون وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

وأضاف محافظ الفيوم، أن المرحلتين الابتدائية والإعدادية هامتين لدورهما الفاعل في تأسيس النشئ، وجدد تأكيده للجميع بأن باب مكتبه مفتوح لتلقي جميع المقترحات والشكاوى، وشدد على الاهتمام بالإرشادات اليومية للتلاميذ التي تحث على حب الانتماء للوطن والتفاني من أجله.