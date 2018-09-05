شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم، على نظافة مدرسة منشأة "عبدالله" الابتدائية بمركز الفيوم، واستغلال الإمكانيات المتاحة بها، لإنجاح العملية التعليمية، حيث طالب مسؤولي المدرسة بتوفير علم مصر كبير الحجم يتم وضعه في فناء المدرسة.

كما عقد محافظ الفيوم، لقاءً مع العاملين بالمدرسة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن التدريس يقدم رسالة سامية تُسهم في تربية النشء وتقويم سلوكهم.

كما أجرى محافظ الفيوم، جولة تفقدية للتأكد من جاهزية المدارس، استعدادا للعام الدراسي الجديد، معهد الفيوم الثانوي الأزهري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة الفصول، ودورات المياه، وصيانة المقاعد المدرسية، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما تفقد محافظ الفيوم، مدرسة التحرير الابتدائية، وعقد لقاءً مع العاملين بالمدرسة، مشيدًا خلاله بمستوى النظافة والاستعدادات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا لهم شكره وتقديره لما يبذلونه من أعمال لصالح العملية التعليمية، ثم تفقد مدرسة الراهبات، وعقد لقاءً مع رؤساء الأقسام، وتابع معهم آخر الاستعداد للعام الدراسي الجديد.