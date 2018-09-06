مشوار حسين القلا في "الإسكندرية السينمائي"

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة عن إقامة ندوة للمنتج الفلسطيني حسين القلا، والمقرر تكريمه في الدورة 34 المزمع انعقادها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل اعترافا بعطائه وتقديرا لمسيرته في السينما المصرية.

وكان من المقرر أن يتحدث القلا خلال الندوة عن مشواره ومشاكل صناعة السينما وخاصة الإنتاج السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم أفلامه والسينمائيين.

ويأتي هذا التكريم في إطار عدد من التكريمات من قبل مهرجان الإسكندرية لعدد من المبدعين بينهم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، الفنان السوري عباس النوري، والفنانة المغربية راوية، إلى جانب حسين القلا.

قدم القلا أول أعماله الفنية بصحبة يوسف شاهين في فيلم "حدوتة مصرية" ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الخالدة مع كبار المخرجين بينها "للحب قصّة قصيرة" إخراج رأفت الميهي، ثم "الطوق والأسورة" لخيري بشارة، "البداية" لصلاح أبو سيف، "أحلام هند وكاميليا" و"زوجة رجل مهم" للراحل محمد خان.

كما قدم "أربعة في مهمة رسمية" لعلي عبد الخالق، ثم فيلم "بطل من ورق" لنادر جلال، ثم "يوم مر يوم حلو"، لخيري بشارة، والكيت كات لداود عبد السيد، و"المواطن مصري" لصلاح أبو سيف، "الحب في الثلاجة" وعشرات الأعمال المهمة، حتى "الماجيك" و"يوم من الأيام" لمحمود حميدة، وإخراج محمد مصطفى.