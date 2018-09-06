تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في التاسعة من مساء غدًا، مسرح محمد عبد الوهاب بمدينة الثغر، وذلك بحضور واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسرح محمد عبدالوهاب، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم وإعادة التأهيل.

يبدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير وإعادة تأهيل المسرح، ثم كلمة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يعقبه تكريم 20 شخصية أسهمت في إثراء الفنون الشعبية والاستعراضية بمصر هم اسم المخرج المسرحي ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق عبدالغفار عودة، اسم رائد مؤسسي السيرك القومي المصري أحمد سالم، اسم مدربة الوحوش المفترسة محاسن الحلو، اسم محمد خليل أحد قائدي فن الرقص الشعبي بمصر، اسم كمال نعيم أحد قائدي فن الرقص الشعبي بمصر، اسم الفنانة نيفين رامز، اسم الموسيقار علي إسماعيل، اسم فنان السيرك حامد إبراهيم رماح، اسم الفنان حسن السبكي، اسم الفنان حماده حسام الدين، مؤسس فرقة رضا الفنان القدير محمود رضا، نجمة الاستعراض الأولي في فن الرقص الشعبي الفنانة القديرة فريدة فهمي، الفنان القدير المخرج عبدالرحمن الشافعي، الأستاذ الدكتور حمدي الجابري، المطرب محمد الحلو، مدرب الوحوش المفترسة محمد محمد محمد الحلو، النجمة صفاء أبو السعود، المطرب محمد الحلو، الفنان عبدالله مراد، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان علي الجندي، الفنان سيد خاطر، مداح الرسول أحمد الكحلاوي، الفنان رضا الجمال، الفنان القدير هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية السابق.

ويستعد المسرح لاستقبال العرض الضخم الجديد أوبريت "فرحانة" من إنتاج فرقة رضا للفنون الشعبية وبطولة النجم أحمد سلامة، شاهيناز، سمسم شهاب، ماجد القلعي، مروة نصير، ليلي صدقي بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، تأليف محمد الصواف، ومن إخراج حسام الدين صلاح.