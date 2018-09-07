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عاجل| والدة أطفال "مذبحة بنها" للنيابة: "عرفت الحادث من الإعلام"

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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بغرفة في فندق مكة بالإسكندرية

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بغرفة في فندق مكة بالإسكندرية

إحباط محاولة تهريب 86 تلسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية في بورسعيد

إحباط محاولة تهريب 86 تلسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية في بورسعيد

أمريكا: توجد أدلة على استعداد دمشق لاستخدام "الكيماوي" في إدلب

أمريكا: توجد أدلة على استعداد دمشق لاستخدام "الكيماوي" في إدلب

"المأذونين الشرعيين": 124 ألف حالة زواج من قاصرات وقعت في 2017

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