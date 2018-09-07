أجرت الإعلامية منة فاروق، مداخلة هاتفية مع كلارا ميلاد، مؤسسة مبادرة "شرطية مصرية"، خلال تقديمها برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم".

وقالت "ميلاد"، إنها تتمنى الالتحاق بكلية الشرطة بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة مباشرة، مضيفةً: "أتمنى أن تقبل الشرطة دخول الفتيات بعد المرحلة الثانوية مباشرة، لأن الدستور المصري نص على المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التفرقة بين المصريين إلا على أساس الكفاءة".

وأضافت: "الوظائف المتاحة في الشرطة للفتيات قليلة جدًا، ومرتبطة بالأعمال الإدارية، وعندما تبلغ الفتاة 28 عامًا، لا تستطيع الالتحاق بكلية الشرطة".

وتابعت: "لا نريد المساواة في بداية الأمر، لكن نتمنى زيادة أعداد الملتحقات بالشرطة بالتدريج، فالشرطية نجحت في دول الأردن والبحرين والإمارات، حتى أنهن شاركن في العمليات الخاصة والقوات المسلحة، ونتمنى زيادة عدد المنضمات إلى الشرطة النسائية في مصر".

واختتمت: "مش بقول نمسك سلاح ونطلع نحارب، لكن عاوزين نخدم الدولة في مجال الحماية المدنية".