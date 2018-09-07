أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن دعوة القمة الثلاثية في طهران، جميع الأطراف في سوريا لإلقاء السلاح، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الثلاثية مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني حول سوريا، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال: "وجّهنا دعوة لجميع الأطراف من أجل ترك الأسلحة، باقتراح من الرئيس أردوغان"، وأشار إلى إنهم سيستخدمون إمكانيات صيغة أستانة للوصول إلى الحل في سوريا، مبينا أنها بناءة ومثمرة لتطبيع الحياة في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.