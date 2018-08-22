أعلنت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والإدارة العامة للطب الوقائي وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالدقهلية، عن شن عدة حملات مرورية على منافذ تقديم المواد الغذائية على مستوى مراكز المحافظة بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وقالت مديرية الصحة ، في بيان لها اليوم، أنه تم المرور على عدد 228 منفذ لتداول المواد الغذائية خلال يومين ،وإعدام 1477 كيلو أغذية متنوعة و623 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 165 محضر جنح صحية،

وأضاف البيان أنه تم إصدار 62 قرار غلق، كما قامت إدارة صحة البيئة بالمرور على المساجد والساحات العامة والحدائق والمتنزهات بالمدن الكبرى بالمحافظة وكذلك محطات المياه وتم أخذ عينات للمياه من أماكن متفرقة وإرسالها إلى المعامل للتحليل.

وأشرفت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض علي رش الأماكن العامة والساحات وأماكن التجمعات وكذلك رش أماكن ذبح الأضاحي لمنع انتشار الأمراض.

وأوضح الدكتور سعد مكي، أن الحملات الرقابية مستمرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.