مدير تحرير "الوطن": الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا ستكون الأعنف

قال أسامة خالد مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنه من الصعب التكهن بنشوب حرب شاملة لإنهاء معركة إدلب، موضحًا: "الحرب ستكون خسارة للجميع، وأتوقع التنسيق بين جميع الأطراف الروسية والأمريكية والإيرانية والتركية".

وأضاف خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز": "أعنف المواجهات خلال الفترة المقبلة ستكون بين أمريكا والصين، وأتوقع أنها لن تكون حربًا عسكرية بل ستكون حربًا اقتصادية".

وأكمل: "الروس يرغبون في إنهاء ملف إدلب قبل التوجه إلى جنيف، حتى يكونون في وضع أقوى، كما يرغبون في التفرغ لحل الأزمة التي ستنشب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "الطرف الوحيد الذي يريد إنهاء الصراع في إدلب هو الحكومة السورية، حتى تتمكن من دخول مرحلة الإعمار، أما المعارضة فإن إنهاء ملف إدلب بالنسبة لها يعني ذبحها سياسيًا".