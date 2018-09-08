تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن القوافل الطبية التي أرسلتها جامعة الإسكندرية، برئاسة عصام الكردي، لدولتي كينيا وتنزانيا، وذلك في إطار اهتمام مصر بدعم وتعزيز مجالات التعاون مع أشقائها في القارة الإفريقية بمختلف المجالات.

وأشاد "مدبولي"، بهذا التحرك الداعم لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، موجها الشكر لمسئولى جامعة الإسكندرية، وللفرق الطبية التى قامت بهذه المهمة فى البلدين

وأشار التقرير، إلى تنظيم كلية طب جامعة الإسكندرية قافلة طبية إلى مقاطعة كريتشيو بكينيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى؛ لإجراء عمليات متخصصة في مجال أمراض العيون.

وحسب التقرير، تم إجراء 107 عملية مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية مع زرع عدسات لينة، وعلاج للقرنية، وحالات كتاراكت مجانًا لمرضى المقاطعة، بأعلى مستوى ومهارة جراحية فائقة من جميع أعضاء الفريق بالتعاون مع الفريق الكيني، فضلا عن تجهيز المستلزمات الطبية، وأجهزة تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية والميكروسكوبات الجراحية المتنقلة بالتعاون مع شركات الأدوية والمستلزمات الجراحية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب جامعة الإسكندرية والحكومة الكينية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أشار وزير التعليم العالي في التقرير إلى تنظيم كلية الطب بجامعة الإسكندرية القافلة السنوية الخامسة إلى تنزانيا، والتي تم بواسطتها إجراء 60 عملية جراحية للأطفال موزعة على النحو التالي: (36 عملية بزنزبار، و24 عملية بدار السلام)، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء مستشفى متخصص فى مجال الأطفال بالتعاون مع كلية طب جامعة الإسكندرية.

ونوه التقرير، بأن القوافل الطبية التي أرسلتها كلية طب جامعة الإسكندرية إلى تنزانيا والتي بدأت منذ عام 2014، أثمرت عن إجراء 20 عملية متقدمة فى مجال جراحات الأطفال، فضلًا عن توقيع مذكرة للتعاون مع كلية طب جامعة موهيمبلى، والكشف على 70 حالة متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون لجراحات دقيقة ومتقدمة.

وفى عام 2015، تم إجراء 23 عملية متقدمة في مجال جراحات الأطفال، والكشف على 50 حالة متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون لجراحات دقيقة ومتقدمة، بالإضافة إلى افتتاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى "مازيموجا" بزنزبار، وتوقيع مذكرة للتعاون مع المستشفى في مجال جراحة الأطفال.

وفي عام 2016 تم إجراء 6 عمليات جراحية كبرى بمستشفى "موهيمبيلى" بدار السلام، وإجراء 24 عملية جراحية بمستشفى "مازيموجا" بزنزبار، وفي عام 2017 تم توقيع الكشف الطبي على 100 طفل، وإجراء 35 عملية جراحة للأطفال.