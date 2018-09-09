التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس، بمدينة شرم الشيخ، بـ30 طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الوطن بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، خلال حضورهم المعسكر الترفيهي، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة بشمال وجنوب سيناء، وتحت رعاية محافظي شمال وجنوب سيناء، وهم من الطلبة الذين تضرروا من الإرهاب الأسود من العريش والشيخ زويد.

حضر اللقاء محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي، والدكتور أحمد فؤاد مسؤول وزارة الشباب والرياضة، واشراف دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان.

ورحب المحافظ بالطلبة على أرض جنوب سيناء، وتمنى لهم الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية بشرم الشيخ من خلال البرنامج الترفيهي المعد لهم.