وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، ضوابط تجديد الاشتراك السنوي، بـ"التنقية الرقمية"، قائلًا: "هي الفصل الأول للتنقية، فكان هناك كم محسوب على المحاماة ولا يمارسها، يزاحمون فقط أصحاب المال والدخل في كل مواردهم ويشاركونهم في المعاش والعلاج وكل الخدمات النقابية".

وقال "عاشور" خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، والمنعقد اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك: "لن نتراجع عن قرارات تنقية الجداول ومستمرين فيها لأخر نفس، فنحن ندافع عن نقابتنا والمهنة".

وتابع: المحاماة للمحامين فقط، وليس غير المشتغل بغض النظر عن عمله حتى ولو كان وزيرًا.