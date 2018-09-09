عرض فيلم تسجيلي بعنوان "طريق المستقبل.. إنجازات الدولة في مجال الكباري والأنفاق والطرق"، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه الطريق الإقليمي، بحضور عدد من الوزراء ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​