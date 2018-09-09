أعلنت وكالة الأنباء السودانية، تأييد المؤتمر الشعبي بالسودان، لحل الحكومة والإجراءات الإصلاحية.

ووصف الأمين العام للحزب، الدكتور علي الحاج، في تصريحات صحفية، بالقصر الجمهوري، الخطوة بالموفقة، غير أنه اعتبرها رمزية.

وقال إنه علينا الاستمرار في مزيد من التخفيض بالأجهزة الأخرى، بما يشمل البرلمان والمجالس التشريعية بالولايات والمحليات.

وأكد الحاج، أن الأهم هو وجود برنامج للحكومة المقبلة، مطالبًا القوى السياسية المشاركة في الحكومة بأهمية التركيز على المشاركة في وضع برنامج اقتصادي، وإلزام الحكومة المقبلة بتنفيذه.

ونادى الأمين العام لـ"الشعبي"، بتقليص مخصصات أعضاء المجالس التشريعية إلى 50% لتجنب الدخول في إجراء تغييرات دستورية، مشيرًا إلى أهمية حل مشكلة الحرب لخفض المنصرفات، وطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة.