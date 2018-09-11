أعلنت مصرللطيران عن بدء العد التنازلي لختام موسم الحج الحالي، إذ يكتمل بنهاية رحلات، اليوم، وصول جميع حجاج التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر وصول جميع الحجاج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن في 14 سبتمبر الحالي، وتصل غدًا الأربعاء آخر أفواج الحجاج من مطار جدة، بينما تصل آخر أفواج الحجاج من المدينة المنورة الجمعة القادم.

هذا وتسير الشركة غداً الأربعاء 12 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة، بواقع 6 رحلات، جميعهم إلى مطار القاهرة لنقل 2050 حاج من حجاج القرعة، بالإضافة إلى عمل وإقامة.

جدير بالذكر أن الشركة تسير اليوم 12 رحلة جوية إلى القاهرة لنقل 2280 حاجاً بواقع 6 رحلات من جدة لنقل 1120 حاجاً، و6 رحلات من المدينة لنقل 1160 حاجاً من حجاج القرعة والتضامن وحج الأفراد بخلاف العمل وإقامة.