أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كافة صور التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الشأن، حيث تعتمد الخطة على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأشار عبد الجابر، إلى أن المحافظة تعمل على مواجهة التعديات على الأراضي الزارعية في المهد لمنع تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى توفير جهاز متابعة ميداني متكامل يتكون من المختصين بالإدارات المركزية من المحافظة، بجانب الإدارات الفرعية ذات الاختصاص المماثل، بالإضافة إلى المعنيين بالمتابعة من الزراعة والري وجهاز حماية الأراضي وغيرها من الجهات المعنية، وذلك للحصر الدقيق للتعديات وتحديثها أولا بأول لوقف هذه الظاهرة والسيطرة عليها.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه الخطة ليست موسمية أو استثنائية وإنما تحقق حالة من الاستدامة والاستمرارية في مواجهة تلك المشكلة، حيث يتم وقف التعديات أيضا في الأعياد والإجازات والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التوعوية من أجل رفع وعي المواطن بخطر التعدي على الأراضي الزراعية والتي تعتبر ثرورة قومية، مع ضرورة التعاون في مواجهة ظاهرة التعدي عليها من خلال إبلاغ الجهات المعنية بأية واقعة تعدي مستجدة، ومتابعة كذلك عبر تقارير دورية يومية أية مستجدات في هذا الملف الهام والشائك.

وأكد المحافظ، أنه لن يتوان في مواجهة تلك المشكلة، وأنه سيشرف ويقود بعض الحملات لإعطاء رسالة قوية للجميع بأن الحكومة لن تسمح بالتعدي على الرقعة الزراعية ولن تتهاون في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية تعديات أو ارتكاب أفعال تعمل على تبوير الأراضي أو تؤثر على خصوبتها مع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية إذا اقتضى الأمر لذلك.

وأشار مصطفى راشد، مدير عام الزراعة ونقيب الزراعيين ببني سويف، إلى أن المديرية تتعاون وتتكامل مع الجهات المعنية والوحدات المحلية لتنفيذ حملات متابعة ميدانية لرصد أية تعديات مستجدة والعمل على إزالتها في المهد خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرا إلى أنه جرى إزالة 19 حالة تعد في المهد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن حالات التعدي في الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا بسبب تكثيف الحملات، وتغليظ العقوبة على المتعدي.