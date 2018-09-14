وزيرة التخطيط: تخصيص 20 جائزة للتميز الحكومي للارتقاء بالجهاز الإداري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها تؤمن بأن المواطن المصري لديه كفاءة عالية، مشيرةً إلى أنه يحتاج للفرص وتوفير المناخ الملائم.

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك الكثير من المتميزين في الجهاز الإداري للدولة، لكنهم يحتاجون إلى من يضعهم على الطريق الصحيح.

وتابعت: "بداية من 15 أكتوبر المقبل، سيتم تعريف الموظفين بجوائز التميز الحكومي، البالغ عددها 20 جائزة على مستوى الأفراد والمؤسسات خلال هذا العام، وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والعاملين بها".