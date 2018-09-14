هالة السعيد: حاملو الشهادات الجامعية يتصدرون نسبة البطالة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التنمية بشكل جيدة، مضيفةً: "الأرقام تؤكد ذلك".

وأضافت السعيد، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "الفئات الأقل دخلًا كانت الأكثر معاناة من تحريك الأسعار، لكن ما تم تحقيقه خلال آخر عامين شيء جيد للغاية، حيث عملنا على خفض معدلات التضخم والبطالة، صحيح أن معدل التضخم ما زال كبيرا، لكن نسعى إلى خفضه، كما نسعى إلى الوصول بنسبة البطالة إلى 7% فقط".

وتابعت: "نسبة العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية كبيرة للغاية، ولهذا عملنا على تطوير التعليم حتى يواكب طلبات السوق".