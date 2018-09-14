وزيرة التخطيط: نعمل على تدريب 4000 قيادي بمختلف الوزارات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن القانون الإدارة المحلية الجديد سيمثل نقلة نوعية للمحافظات فور تطبيقه، مشيرةً إلى أنه تدعم سلطات المحافظ المالية والتنفيذية.

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد، الذي أوجب وجود اللامركزية في خطط التنمية بنسبة لا تقل عن 30%، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا لسلطات المحافظين.

وأكملت: "نعمل على تدريب 4000 قيادي بالوزارات، وسنبدأ في النصف الثاني لشهر أكتوبر، برامج لتقييم قيادات المحافظات دعمًا للتوجه اللامركزي للدولة".