وزيرة التخطيط: أسعار المدارس اليابانية مناسبة للطبقة المتوسطة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، ان الطبقة المتوسطة هي الشريحة الأكبر في المجتمع، مشيرةً إلى أن النظام الصحي الجديد سيوفر لها خدمة صحية جيدة، بالإضافة إلى منزومة الإسكان التي عملت على توفير الوحدات السكنية للشباب.

وتابعت: "وبالنسبة للتعليم فإنه تم توفير الكثير من الخدمات، منها فتح المدارس اليابانية بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة".