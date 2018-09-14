قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تدرس التجارب الدولية في تحفيز الشعوب على دخول المنظومة الرقمية، من أجل تحفيز المواطن المصري على ذلك.

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يجب ترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال عند الشباب والطلاب والمدرسين وأساتذة الجامعة.

وتابعت: "عدد موظفي الحكومة حالياً حوالي 5.2 مليون بعد تقاعد عدد كبيرة منهم مؤخرًا، بمعدل موظف لكل 22 مواطن، وهذا رقم كبير للغاية، لكن معظمهم يعملون بالمحليات".