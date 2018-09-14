أعلنت جامعة القاهرة تواجدها ضمن أفضل 300 جامعة حول العالم في مجال التوظيف، وفقا لترتيب المصنف الإنجليزي QS لمعيار التوظيف، وذلك لأول مرة.

وجاءت جامعة القاهرة في الفئة من 251 – 300 على مستوى الجامعات حول العالم وفقًا لهذا المعيار، حيث يشمل التصنيف 500 جامعة حول العالم طبقًا لمجال التوظيف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جميع الكليات والمعاهد على مستوى الجامعة حريصة على تقديم طلاب مؤهلين لسوق العمل من خلال تحديث نظم وآليات البرامج التي تقدم لهم، إلى جانب ذلك قيام الجامعة على فترات متقاربة بعقد العديد من ملتقيات التوظيف من أجل تعريف الطلاب بالشركات والمؤسسات العاملة في المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى بكل جهدها إلى توفير فرص عمل لأبنائها قبل تخرجهم في مختلف الكليات إيمانا بدورها المجتمعى والوطنى الذى يهدف إلى تقديم كافة خدمات التعليم والتدريب لأبنائها الطلاب، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بينهم، لافتًا إلى قيام الجامعة بتحديث الخطة الإستراتيجية وفقاً لمتطلبات التحول نحو جامعات الجيل الثالث الذى يستهدف ربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة.