قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان، إن مشروع هضبة الجلالة، تجربة نجاح متكاملة، ويعد أبلغ رد على من ينتقد سياسة الدولة في إنشاء المشروعات القومية.

وأضاف عنبر عبر مداخلة تلفونية له على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر يتوفر لديها عوامل جذب الاستثمار ومنها: "مناخ معتدل وإطار قانوني وتشريعي و"أيدولوجيات" سليمة واستقرار لسعر الصرف، واتزان السياسيات المالية والاقتصادية ومشروعات البنية التحتية"، والدولة تعمل على تدعيم ذلك.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان، أن التنمية المتوازنة تكون موزعة بشكل أقرب إلى العدالة بين المحافظات والأقاليم مع مراعاة اعتبارات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات من توفر المواد الخام واختيار المكان بما يتناسب مع طبيعة المشروع، ولكن المستحدث أن هذه المشروعات تأخذ في اعتباراتها الجدوى الاجتماعية، والدولة تدخل في تنمية المشروعات وتطويرها، وهذه المشروعات تخلق التنمية الاقتصادية.

ويذكر أن، مشروع تطوير هضبة الجلالة هو أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني، ويشتمل المشروع على مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة- الزعفرانة، الذي يشق جبل الجلالة.