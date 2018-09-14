عقدت النقابة العامة، اليوم الجمعة، حفل تكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيا لعام 2018، على مستوى الجمهورية، بالنادي النهري بالمعادي، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وهنأ سامح عاشور نقيب المحامين الحضور بالعام الهجري الجديدة والعام القضائي والدراسي الجديد، قائلا: "نشاهد كل عام أضعاف من المتفوقين ما كانت عليه الأعوام السابقة، والذي يعد خير دليل على نجاح المحامين ليس فقط في الملفات المهنية وإنما أيضا في الاجتماعية والوطنية".

وتابع: "يجب أن نحتفل ونكرم آباء وامهات هؤلاء المتفوقين على كل ما بذلوه من كد وجهد وعناء من أجل أن يحصد أبنائهم التفوق".

وأردف "عاشور": " نقابة المحامين تدرك جيدا أهمية هذا التكريم، ونسعى جاهدين كل عام أن نقدم ونجد وسيلة للتعبير عن تضامنا ونجاحنا، النقابة ليست مهنية في دخول أعضائها فحسب بل لها دور في المجتمع والوطن والإنسانية".

وأكد نقيب المحامين على تبني نقابة المحامين تقديم منح تعليمة لأبناء المحامين المتفوقين في الجامعات العالمية الموجودة بالدولة المصرية.

واختتم سامح عاشور كلمته قائلا: "علينا أن نترك الفشل ونتجه نحو التقدم والرقي لتبقى مصر شامخة، عاشت النقابة لأبنائها، وعاش المحامين لوطنهم".

وكرم النقيب 316 طالبا على مستوى الفرعيات، بتوزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية، وكان من بين المتفوقين المكرمين أحد المخترعين من أبناء المحامين، وذلك بحضور أعضاء مجلس العامة وأربعة نقباء.