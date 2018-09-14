قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي اتصالا تليفونيا مساء اليوم من مستشار النمسا سيباستيان كورتز، تم خلاله التباحث حول العلاقات الثنائية وكذا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف "راضي"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن مستشار النمسا عبر عن الرغبة في تطوير العلاقات مع مصر علي كافة المستويات مشيدا بالانجازات الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية ، وكذا الخطوات الثابتة التي تنتهجها للإصلاح الاقتصادي ، فضلا عن جهود مصر الفاعلة في مجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، وكذلك جهودها الناجحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية لاوروبا عبر حدودها، مؤكدا علي ان النمسا بصفتها الحالية كرئيس للاتحاد الأوروبي تعتبر مصر شريكا محوريا تعول علي دوره المركزي والفاعل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ونشر السلام بين دوله،

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي أكد من جانبه علي متانة وقوة العلاقات التي تجمع مصر والنمسا وتوفر الإرادة والرغبة في دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين الي آفاق ارحب خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين ،

وأضاف راضي، ان الرئيس أوضح جهود مصر في مجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الامن والاستقرار ، وكذا ضبط الحدود البرية والبحرية، وهو الامر الذي أسفر عن عدم تسجيل اَي حالة للهجرة غير الشرعية لأوربا من السواحل المصرية منذ شهر سبتمبر ٢٠١٦، فضلا عن استضافة مصر لملاين من اللاجئين من جنسيات متعددة داخل محافظات مصر يعيشون بشكل طبيعي مع الشعب المصري.