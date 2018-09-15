بالفيديو| أمير كرارة: "قضيت شهر العسل بالتقسيط"

قال الفنان أمير كرارة، إنه كان يعاني ماديًا عندما اتخذ قرار الزواج، مضيفًا: "قضيت شهر العسل بالتقسيط في تايلاند، ولما رجعنا مصر مكانش معايا في جيبي إلا 800 جنيه".

وقال كرارة، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، إن العروض انهالت عليه فور العودة إلى مصر، مضيفًا: "مدحت العدل عرض عليّ الاشتراك في مسلسل (قصة حب)، من بطولة جمال سليمان وبسمة، وحصلت على مقابل مادي أكبر من الذي طلبته".

وتابع: "تعاقدت مع مسلسلي (برة الدنيا) من بطولة شريف منير، ولحظات حرجة مع المخرج شريف عرفة، مراتي كان وشها حلو عليّ".