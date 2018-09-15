قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة الشرقية بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد واقعة الغسيل الكلوي بـ "ديرب نجم"، والذي أسفرت عن وفاة ثلاثة مرضى.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، أن وزيرة الصحة تفقدت الحالات الصحية للمرضى بالمستشفى، وتوجهت إلى وحدة الغسيل الكلوي بدير نجم المتسببة في حدوث تلك الواقعة، موضحًا أنها أمرت بتشكيل لجنة برئاسة أستاذة السموم من جامعة قناة السويس المكونة من 2 أساتذة بجامعة الزقازيق و2 من مستشفى الأحرار التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للتحقيق في الواقعة.

وأشار إلى أن الوزيرة أحالت مدير المستشفى بديرب نجم ورئيس قسم الغسيل الكلوي للتحقيق.