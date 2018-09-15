تسلم أهالي مركز ومدينة ديرب نجم التابع لمحافظة الشرقية، قبل قليل، جثامين ضحايا مستشفى ديرب نجم، عقب وفاتهم أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي، وذلك استعدادا لدفنهم في مقابر عائلتهم.

وتسلم الأهالي جثامين المتوفين وهم صبحي عبد الحي علي، مقيم بقرية الصويني، وسلام محمد إبراهيم، من كفر الحاج أحمد، وفردوس عبد الله أحمد، ربة منزل، مقيمة بقرية منشأة صهبرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن الأجهزة شهدت صيانة لمحطة معالجة المياه والفلاتر، أمس، بواسطة شركة تعاقدت معها مديرية الصحة بالشرقية منذ 6 أشهر، موضحا أن الصيانة جرت بواسطة الشركة المصرية الدولية الهندسية وظهرت الأعراض على المرضى الذين خضعوا لأول جلسة غسيل كلوي صباح اليوم، لافتا إلى أن الوحدة لم تشهد أي حوادث من قبل.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.