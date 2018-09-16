قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي السبب الرئيسي في إنتشار ظاهرة الإلحاد، موضحًا أنهم حاولوا احتكار الإسلام في الوقت الذي مارسوا فيه الإرهاب بأبشع صوره.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هم لا يحترمون حرمة الموت، ولا يحترمون أي شئ، وأرى انها الجماعة الإرهابية الأقبح في التاريخ".

وتابع النجار: "لا أريد اختزال الإلحاد في ما حدث بعد 25 يناير فقط، فكارل ماركس أتى بأفكار إلحادية عندما قال إن الدين أفيون الشعوب، ورسخ النظرية الشيوعية البعيدة عن الدين، لكن الإخوان السبب الرئيسي فيما حدث".