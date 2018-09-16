قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال حضوره اجتماع لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الاجتماع كان غنيا وثريا، حيث تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالزراعة المصرية والمشكلات التي تواجهها، وكيفية إيجاد حلول تطبيقية وعملية لها.

وأشار أبوستيت إلى أن الاجتماع تناول مراجعة الخطة الاستراتيجية 2030 وكيفية مساهمة وزارة الزراعة من خلال المحطات الإرشادية والإنتاجية والبحثية في توفير فرص لتدريب الطلاب من كليات الزراعة.

وأضاف أبوستيت أنه ناقش أيضًا مساهمة كليات الزراعة مع الأجهزة المعنية بالوزارة في تدعيم الخطط الإرشادية، ووضع خطة بحثية مشتركة تساهم فيها المراكز البحثية بالوزارة بالتعاون مع الكليات، الخاصة بتقييم ما سبق ومراجعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في الكليات مع ما يتم في المراكز البحثية، إضافة لبحث إذا ما كان هناك نتائج تطبيقية تم التوصل لها من خلال الأبحاث السابقة وبحث كيفية تفعيل الاستفادة منها.

وقال إن: "مخرجات تلك الرسائل البحثية لا يجب أن تبقى حبيسة الأدراج، ولا بد أن تخرج للنور، مشددا على ضرورة الاستفادة من الدراسات العلمية، وأن الأبحاث الزراعية مستمرة في كل المجالات، وأي شكاوى تصل إليهم بظهور أعراض غريبة على رأس الماشية يتم التوجه مباشرة إلى مكان البلاغ للفحص وتوفير الأمصال".