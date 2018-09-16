قال أمين راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تعامل الحزب في الأزمة الأخيرة مع النائب محمد فؤاد، "ربما جانبه الصواب" بل وكان من الممكن تلافي خطأ لائحي واضح ربما وقعنا فيه بسبب التعجل.

وأضاف "راضي" في بيان له اليوم، أن هناك أصواتا باتت تخشى على الوفد من تطور الأمر، ليصبح سلطة منفردة تنتقص من لائحة الحزب لأسباب ربما بدت شخصية للوهلة الأولى دون فحص دقيق.

وأكد "راضي"، أنه يضم صوته لصوت الدكتور محمد نصر والعديد من أعضاء الهيئة العليا لعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لمناقشة الموقف بشكل واضح.

وتابع "راضي"، أنه يدعو المستشار بهاء أبوشقة إلى "إعادة النظر في هذا القرار الذي قد يصدر صورة قاتمة، وبالذات في ظل وجود جهود من قامات كبيرة للوساطة وحل الأزمة".

وأوضح راضي، أنه تلقى العديد من الاتصالات من نواب وسياسيين يستفسرون عن الأزمة الأخيرة داخل حزب الوفد، في الوقت الذي لم يرتكن الوفد فيه إلى إجابات واضحة تبرر ما حدث وهو أمر لم نعتد عليه داخل بيت الأمة.